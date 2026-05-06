نجحت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج في ضبط فتاة حاصلة على بكالوريوس تربية رياضية، بعد ثبوت قيامها بانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي، وإدارة مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

تحريات وكشف المخالفة

كشفت التحريات الدقيقة قيام المتهمة بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي دون امتلاك أي مؤهل طبي معتمد، إلى جانب محاولتها تضليل المرضى وبعض الأطباء من خلال توزيع منشورات دعائية لحثهم على تحويل الحالات إليها، في مخالفة صريحة للقانون.

تحذيرات من خطورة الواقعة

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن مثل هذه الممارسات تمثل خطرًا بالغًا على حياة المرضى، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تمس المنظومة الصحية أو تستغل احتياجات المواطنين للعلاج.

إجراءات قانونية حاسمة

وأضاف أنه تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، استنادًا إلى القوانين المنظمة، ومنها القانون رقم 415 لسنة 1945 بشأن مزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 153 لسنة 2004 لتنظيم المنشآت الطبية الخاصة، والقانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

استمرار الحملات الرقابية

وشدد وكيل الوزارة على عدم التهاون مع أي محاولات للعبث بصحة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط المخالفات، وفرض الانضباط الكامل داخل المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج.