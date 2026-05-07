الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال

كتب : نهي خورشيد

12:17 ص 07/05/2026
    مجريات مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (2)
    مجريات مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (6)
    مجريات مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (8)
    مجريات مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (7)
    مجريات مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
    مجريات مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
    مجريات مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
    مجريات مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
    مجريات مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
    مجريات مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
    مجريات مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

ضرب الفريق الكروي بنادي باريس سان جيرمان موعداً نارياً مع آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 30 مايو الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابست لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة.

تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

وتأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد مباراة مثيرة أمام بايرن ميونخ حسمها الباريسي بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين عقب الفوز في إياب نصف النهائي على ملعب أليانز أرينا.

وشهدت مباراة الإياب تسجيل عثمان ديمبلي هدف التقدم مبكراً في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك هاري كين التعادل للبافاري في الوقت بدل الضائع.

صعود أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

في المقابل، حجز أرسنال مقعده في النهائي بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0 في إياب نصف النهائي، ليكمل تفوقه بمجموع المباراتين 2-1، ويبلغ النهائي القاري للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 20 عاماً، بعدما سجل بوكايو ساكا هدف الفوز في الدقيقة 44 على ملعب الإمارات.

