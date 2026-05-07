ماكرون يدين الهجمات الإيرانية على الإمارات

كتب : وكالات

06:03 ص 07/05/2026

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الضربات غير المبررة التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات وعددا من السفن، وفق ما أعلن على منصة "إكس".

وشدد ماكرون في اتصال مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، على أهمية المهمة المتعددة الجنسيات التي أعلنتها فرنسا والمملكة المتحدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز حالما يسوّى النزاع.

وأعلن ماكرون، أن مجموعة حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" تتجه نحو البحر الأحمر.

ويختلف هذا الجهد الدفاعي عن مهمة مشروع الحرية الأمريكية التي تم إطلاقها الإثنين الماضي وأوقفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء.

وتأتي إعادة تموضع حاملة الطائرات "شارل ديجول"، التي تعمل بالطاقة النووية، وسفن مرافقتها ضمن مهمة مقترحة تقودها فرنسا وبريطانيا لاستعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز فور توافر الظروف المناسبة.

وحسبما ذكر ماكرون، عبر منصة إكس: "قد يساعد ذلك في استعادة ثقة مالكي السفن وشركات التأمين، وهو أمر منفصل تماما عن أطراف الحرب".

وشدد ماكرون على أن عودة الهدوء إلى مضيق هرمز ستساعد في دفع المفاوضات بشأن القضايا النووية، والصواريخ الباليستية، والوضع الإقليمي وسيؤدي الأوروبيون دورهم في هذا الشأن.

وأشار الكولونيل جيوم فيرنيه، المتحدث باسم رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية إلى أن تحالف هرمز الأوسع، الذي شكلته فرنسا وبريطانيا وأكثر من 50 دولة، لن يبدأ العمل حتى يتوقف التهديد الذي يواجه الشحن ويتم طمأنة الصناعة البحرية بما يكفي لاستخدام المضيق، مضيفا أن أي عملية ستتطلب أيضا موافقة الدول المجاورة، وفقا لسكاي نيوز.

