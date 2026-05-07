أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يشهد طقسًا متقلبًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، ومائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا.

شبورة مائية صباحًا على الطرق

أكدت "الأرصاد" تكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، بما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

نشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية

أشارت "الهيئة" إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س على فترات متقطعة، مع اضطراب في الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 و3.5 متر.

فرص لسحب منخفضة ورذاذ خفيف

لفتت "هيئة الأرصاد" إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

ودعت "الهيئة" المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عنها لمتابعة الحالة الجوية أولًا بأول.

