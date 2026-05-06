أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي توريد القمح المحلي لموسم 2026 إلى 273 ألفًا و622 طنًا و949 كجم، مؤكدة انتظام أعمال الاستلام بالصوامع والشون بمختلف مراكز المحافظة.

مؤشرات التوريد اليومية

وقالت سلوى، في بيان، إن إجمالي ما جرى توريده حديثًا بلغ 14 ألفًا و947 طنًا و49 كجم، ليرتفع إجمالي توريد القمح من 258 ألفًا و675 طنًا و900 كجم إلى 273 ألفًا و622 طنًا و949 كجم.

وأضافت أن توريد القمح داخل المحافظة سجل 2916 طنًا و279 كجم، ليصل الإجمالي إلى 76 ألفًا و984 طنًا و317 كجم، مقابل رصيد سابق بلغ 74 ألفًا و68 طنًا و38 كجم.

شحنات خارج المحافظة

وأوضحت مصطفى أن إجمالي كميات القمح المحلي المشحونة خارج الوادي الجديد بلغ 12 ألفًا و30 طنًا و770 كجم، ليرتفع إجمالي الشحن إلى 196 ألفًا و638 طنًا و632 كجم، بعد أن كان الرصيد السابق 184 ألفًا و607 أطنان و862 كجم.

توزيع القمح على الصوامع

وأشارت إلى أن صوامع الخارجة سجلت 35 ألفًا و334 طنًا و648 كجم، منها 1643 طنًا و79 كجم جرى توريدها حديثًا، بينما بلغت كميات صوامع شرق العوينات 39 ألفًا و532 طنًا و540 كجم، منها 1273 طنًا و200 كجم توريدًا حديثًا.

كما استقرت أرصدة بنك التسليف عند 576 طنًا و389 كجم، وقطاع التقاوي عند 1540 طنًا و740 كجم.

استمرار استقبال الأقماح

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى استمرار استقبال القمح المحلي بجميع المواقع المعتمدة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية توريد القمح، وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لتأمين مخزون استراتيجي آمن.

ويأتي موسم توريد القمح المحلي 2026 في مصر خلال الفترة من 15 أبريل حتى 15 أغسطس، وفق ما أعلنته وزارة التموين، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام التوريد. وتستهدف الدولة تعزيز مخزون القمح المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، باعتبار القمح من السلع الاستراتيجية المرتبطة بإنتاج الخبز المدعم والأمن الغذائي. (SIS)