أكدت السفيرة أنجيلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الثقافة ليست عنصرًا هامشيًا في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بل تقع في صميمها، مشددة على أن الثقافة تبني جسورًا حيث قد لا تستطيع السياسة وحدها ذلك أحيانًا، بما يعزز التقارب بين الشعوب عبر الإبداع والفن.

الإسكندرية مدينة اللقاءات والحوار المتوسطي

وخلال كلمتها في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية، الذي استضافه المعهد الفرنسي بوسط المدينة، وصفت إيخهورست الإسكندرية بأنها "مدينة اللقاءات" التي صاغها التبادل الثقافي وتلاقي الأفكار، معتبرة إياها الإطار الأمثل للحوار الأوروبي المصري.

وأضافت أن السينما تتيح رؤية العالم بعيون الآخرين وتفتح المجال للحوار والتعاطف، خاصة في ظل ما يشهده العالم من انقسامات، مؤكدة أن كل قصة سينمائية ناجحة تقوم على الحوار وتعدد وجهات النظر.

دعم الشباب والاستثمار في الإبداع

وشددت السفيرة على أن المهرجان يركز على دعم الشباب والاستثمار في قوة التعبير الثقافي، مشيدة بورشة العمل المخصصة للأفلام القصيرة جدًا بمركز “الجزويت” الثقافي، باعتبارها نموذجًا لرعاية المواهب الصاعدة.

وأوضحت أن الإبداع لا يرتبط بالميزانيات الكبيرة بقدر ما يعتمد على الابتكار والتعاون، معربة عن سعادتها بعرض الأفلام مجانًا وباللغتين العربية والإنجليزية لضمان وصولها إلى جمهور واسع.

حضور دبلوماسي وفني رفيع المستوى

وشهد حفل الافتتاح حضورًا رسميًا ودبلوماسيًا رفيع المستوى، تقدمهم المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ولينا بلان القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية، وكريستينا فرايل نائب سفير إسبانيا بالقاهرة، والفنان والمخرج أحمد مجدي سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين وصناع الأفلام الشباب.

27 فيلمًا أوروبيًا في 8 مراكز ثقافية

يُذكر أن مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية انطلق في نسخته الخامسة بدعم بعثة الاتحاد الأوروبي، ويستمر حتى 6 يونيو المقبل، ويضم 27 فيلمًا من 21 دولة أوروبية، تُعرض في 8 مراكز ثقافية دولية ومحلية، من بينها معاهد "ثربانتس" و"جوته" والمعهد الفرنسي واليوناني وقنصلية إيطاليا ومؤسسة “أناليند”، بهدف تعزيز الحوار الثقافي وترسيخ مكانة الإسكندرية كمركز إقليمي للتعاون الفني.