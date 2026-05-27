أثارت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا، حيث أظهرت أحد أعضاء الهيئة المعاونة بكلية الحقوق في جامعة أسيوط وهو يستخرج سماعة دقيقة من أذن طالب بالفرقة الأولى باستخدام "ملقاط"، وذلك إثر ضبطه متلبسًا بالغش الإلكتروني داخل إحدى لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

كشف ملابسات الواقعة وتقنية الضبط

وفي تصريحات صحفية لموقع "مصراوي"، كشف الدكتور محمود يحيى، المعيد بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، عن تفاصيل الواقعة التي تعود ليوم 13 مايو الجاري خلال امتحان مادة الاقتصاد للفرقة الأولى. وأوضح أنه تمكن من إحباط محاولة الغش الإلكتروني عبر استخدام تطبيق ذكي على الهاتف المحمول يعتمد على تقنية "البلوتوث". ويقوم هذا التطبيق بالتقاط إشارة السماعة الدقيقة وتحديد المسافة التي تفصل المراقب عن الطالب المخالف، حيث يصدر الهاتف اهتزازات متسارعة لتأكيد الاقتراب من الهدف.

تصوير خلسة وآلية عمل التطبيق الذكي

وأشار "يحيى" إلى أن صورته التقطت خلسة من قِبل أحد المتواجدين داخل قاعة الامتحان أثناء استخراج السماعة. وأكد أن الوسيلة المستخدمة ليست مخصصة لكشف الهواتف، بل لضبط السماعات اللاسلكية النشطة تحديدًا، موضحًا أن هذا التطبيق متاح على هواتف معظم المراقبين، ويتيح تتبع الإشارة وتضييق الخناق على الطالب وصولاً لعدة سنتيمترات، مما يمنح المراقب دليلاً يقينياً على وجود محاولة غش مستمرة.

مواجهة حاسمة واعتراف الطالب

وحول لحظة المواجهة، أضاف المعيد أنه بادر الطالب بسؤال مباغت: "السماعة في أذنك اليمين أم الشمال؟"، ليرد الأخير متفاجئاً ومنكرًا في البداية. وبفضل اليقين الذي وفره التطبيق الذكي، واجه المراقب الطالب بحسم، مما دفع الأخير للاعتراف بوجود السماعة الدقيقة في أذنه اليسرى، ليقوم المراقب بعد ذلك باستخراجها بأمان باستخدام "الملقاط" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.