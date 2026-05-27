صور| بالونات وحلوى وهدايا.. احتفالات مميزة بعيد الأضحى في مطار القاهرة

الكهرباء: ارتفاع الأحمال إلى 36 ألف ميجاوات واستقرار كامل للشبكة

أطلقت هيئة الدواء المصرية سلسلة تحذيرات جديدة بشأن تداول أدوية ومستحضرات دوائية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر داخل السوق المحلية خلال شهر مايو الجاري، مطالبة بسحب التشغيلات الواردة في المنشورات الرسمية بشكل فوري، ووقف تداولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في إطار حملاتها الرقابية المستمرة لضبط سوق الدواء وحماية صحة المواطنين.

جاء أول تلك التحذيرات في المنشور رقم 38 لسنة 2026، بشأن التشغيلة رقم "25261" من دواء "Bambedil Syrup"، بعد ثبوت عدم مطابقة هذه التشغيلة لمواصفات معامل هيئة الدواء المصرية.

ويُستخدم دواء "بامبيديل" كموسع للشعب الهوائية، إذ يساعد على فتح الممرات الهوائية داخل الرئتين، ويخفف أعراض الربو مثل السعال والصفير وضيق التنفس، خاصة خلال فترات الليل.

كما وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "2410995" من دواء "Flumox 1000mg" من إنتاج شركة "إيبيكو"، بعد ثبوت عدم مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة داخل معامل الهيئة.

ويُعد "فلوموكس" من المضادات الحيوية واسعة الاستخدام للكبار والأطفال، ويُستخدم في علاج العديد من أنواع العدوى البكتيرية.

هيئة الدواء ترصد تشغيلات مجهولة المصدر

في المنشور رقم 40 لسنة 2026، حذرت الهيئة من تشغيلات لمستحضر "Gerdustop Esomeprazole 40mg"، تحمل رقم تسجيل مدونًا على العبوات "29281/2022"، ومنسوبة إلى شركة "العبور للصناعات الدوائية".

وأرجعت الهيئة سبب التحذير إلى رصد تداول عبوات مجهولة المصدر من المستحضر، وفقًا لقاعدة البيانات المتاحة لديها.

ويُستخدم دواء "إيزوميبرازول" في علاج قرحة المعدة والوقاية منها، وكذلك علاج قرحة الإثني عشر وارتجاع المريء.

تحذير من دواء لعلاج الدوخة

شملت التحذيرات أيضًا التشغيلة رقم "1051001" من عقار "Microserc 8mg"، بعد صدور إفادة من معامل هيئة الدواء بعدم مطابقة التشغيلة للمواصفات المعتمدة.

ويُستخدم دواء "مايكروسيرك" لعلاج الدوار والدوخة واضطرابات الأذن الداخلية، التي قد تتسبب في نوبات دوار أو فقدان للسمع.

كما حذرت الهيئة من التشغيلة رقم "PAE0239" من مستحضر "Hair Plus Back Lotion 5%"، من إنتاج شركة "مينا فارم"، بعدما أفادت الشركة بأنها لم تقم بإنتاج هذه التشغيلة.

ويُستخدم "هير بلس باك لوشن" لتحفيز نمو الشعر لدى الرجال، والحد من تساقطه، وتحسين كثافته وسمكه.

وفي المنشور رقم 43 لسنة 2026، حذرت الهيئة من عدة تشغيلات مجهولة المصدر من دواء "Danset 8mg/4ml" من إنتاج شركة "Inad Pharma"، والتي أكدت أنها لم تُصنّع تلك التشغيلات.

وتضمنت التشغيلات التي جرى التحذير منها الأرقام: "20240150" و"20240153" و"20240154" و"20240152"، بالإضافة إلى أي تشغيلات أخرى تحمل الاختلافات الظاهرية نفسها.

ويُستخدم "أوندانسيترون" لمنع الغثيان والقيء الناتجين عن العمليات الجراحية أو جلسات العلاج الكيميائي والإشعاعي لمرضى السرطان.

ماذا تفعل حال وجود هذه التشغيلات؟

أكدت هيئة الدواء المصرية أن التحذيرات الصادرة تقتصر فقط على التشغيلات الواردة بالمنشورات الرسمية، ولا تشمل وقف تداول المستحضرات الدوائية بالكامل.

كما دعت الهيئة الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى وقف تداول التشغيلات المشار إليها، والتحفظ عليها لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح مصدر بالهيئة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هذه التحذيرات تصدر كإجراء احترازي ضمن أعمال الرقابة الدورية التي تُجريها الهيئة على المستحضرات الدوائية، سواء خلال مراحل التصنيع داخل المصانع أو بعد طرحها للتداول داخل الصيدليات والمخازن.