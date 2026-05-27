اندلع حريق داخل مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بقرية بني غالب بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، قبل أن تمتد النيران إلى مصنعين مجاورين، أحدهما لإنتاج البلاستيك والآخر للكشافات الكهربائية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

تحرك أمني عاجل فور البلاغ

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل معه.

السيطرة على النيران واحتواؤها

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، كما نجحت في منع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة، مع فرض كردون أمني بمحيط الموقع لضمان سلامة المواطنين.

المعاينة الأولية للحادث

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق بدأ داخل مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية في بني غالب، قبل أن يمتد إلى مصنع لتصنيع الكراسي البلاستيكية وآخر لإنتاج الكشافات الكهربائية، فيما تواصلت أعمال الإطفاء والتبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، دون تسجيل إصابات.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تتولى التحقيق لكشف أسباب وملابسات الحريق.