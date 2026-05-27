أكد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين على مدار الساعة.

جولات مفاجئة منذ الصباح الباكر

وأوضح وكيل الوزارة أنه أجرى جولة تفتيشية مفاجئة في تمام الساعة السابعة صباحًا بمستشفى بني مزار المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة لاستقبال الحالات الطارئة خلال أول أيام عيد الأضحى.

متابعة الأقسام الحيوية بالمستشفى

وأشار الدكتور محمود عمر إلى أن الجولة شملت أقسام الاستقبال والطوارئ، والباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والعناية المركزة، حيث جرى الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة أو حوادث خلال فترة العيد.

إحالة المتغيبين للتحقيق وتشديد الرقابة

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم إحالة جميع المتغيبين عن العمل للتحقيق الفوري، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير قد يؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مع تكليف إدارة الطب العلاجي وإدارة المستشفيات بمتابعة جميع مستشفيات المحافظة على مدار الساعة، وتكثيف المرور الميداني والتأكد من تواجد المدير المناوب بصورة مستمرة.

التعامل الفوري مع الحالات والاستماع للمواطنين

ولفت إلى أنه تم خلال الجولة متابعة إحدى الحالات بقسم الطوارئ والتوجيه بسرعة التنسيق والتعامل الطبي معها، إلى جانب لقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مع إصدار توجيهات فورية بحل أي شكاوى أو معوقات تواجههم داخل المستشفى.

جولات مكثفة بالوحدات الصحية بمغاغة

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور محمود عمر أن الدكتورة مروة إسماعيل وكيلة المديرية، أجرت جولات مرورية مكثفة في الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد، شملت وحدات الشيخ زياد وملاطية والمركز الطبي بمركز مغاغة، لمتابعة انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

تشغيل عيادات الأسنان لأول مرة خلال العيد

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات تضمنت متابعة انتظام العمل بعيادات الأسنان ومنافذ صرف الألبان، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم تشغيل عيادات الأسنان خلال أيام عطلة عيد الأضحى، في خطوة تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين وعدم توقف الخدمة خلال الإجازات الرسمية.