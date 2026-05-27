تحولت مراكز الشباب بمحافظة أسيوط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إلى ساحات للفرح والبهجة، بعدما استقبلت آلاف المواطنين والأسر للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

إقبال كبير على صلاة العيد داخل المراكز

شهدت ساحات مراكز الشباب والأندية ومراكز التنمية الشبابية إقبالًا واسعًا من المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى، في أجواء إيمانية منظمة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، مع تجهيز الساحات وتوفير أماكن مناسبة للمصلين.

فعاليات ترفيهية بعد الصلاة

عقب انتهاء الصلاة، انطلقت الاحتفالات داخل المراكز، حيث تنوعت الفعاليات بين الفقرات الفنية والترفيهية، وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية، وسط أجواء من السعادة والبهجة.

رفع درجة الاستعداد بالمراكز

أكد أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، رفع درجة الاستعداد بكافة مراكز الشباب لاستقبال المواطنين طوال أيام العيد، مع فتحها مجانًا أمام الأسر والشباب، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف الأنشطة خلال العيد.

غرفة عمليات لمتابعة الفعاليات

أشار وكيل الوزارة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الفعاليات داخل الهيئات الشبابية على مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات، مع استمرار تنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية.

إقبال متزايد خلال أيام العيد

من المتوقع أن تشهد مراكز الشباب بأسيوط زيادة في الإقبال خلال أيام عيد الأضحى، نظرًا لتنوع الأنشطة المقدمة التي تستهدف إدخال البهجة على المواطنين وتعزيز الدور المجتمعي لتلك المراكز.

تنظيم وإشراف رسمي

يأتي تنفيذ هذه الفعاليات تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط، وبتوجيهات وإشراف قيادات المديرية، في إطار دعم الأنشطة المجتمعية وإسعاد المواطنين.