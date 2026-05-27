زحام وبهجة في أسيوط.. الحدائق تستقبل آلاف المواطنين خلال عيد الأضحى (صور)

في مشهد يجمع بين الحماس والمتعة، حرص الشباب والأطفال على قضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك في تسلق جبال قرى الظهير الصحراوي، الشرقي والغربي بمحافظة أسيوط. وقد شهدت رياضة التزلج من أعلى الكثبان الرملية إقبالاً واسعًا، لتتحول إلى تجربة استثنائية تناسب مختلف الأعمار وسط أجواء تغمرها الفرحة العارمة.

إقبال واسع على الحدائق والمتنزهات

وفي السياق ذاته، أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لقضاء أوقات ترفيهية خلال احتفالات العيد، في أجواء يسودها الفرح والسرور.

رفع درجة الاستعداد بالمرافق

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية أعلنت حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد بكافة الحدائق والمتنزهات، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية لضمان راحة وسلامة المواطنين.

أبرز الحدائق المستقبلة للزوار

استقبلت الحدائق العامة الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح العيد، ومن أبرزها حديقة ناصر بمدينة أبوتيج، وحديقة الربوة بمركز الغنايم، وحديقة الفردوس بمدينة أسيوط، إلى جانب عدد من المتنزهات التي جذبت الأسر والأطفال.

متابعة مستمرة للخدمات

أشار المحافظ إلى استمرار متابعة مستوى الخدمات المقدمة داخل الحدائق والمتنزهات على مدار الساعة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، لضمان الحفاظ على النظافة والانضباط وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تهنئة المواطنين بعيد الأضحى

وفي ختام التصريحات، وجه محافظ أسيوط التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر بالخير والاستقرار والتنمية.