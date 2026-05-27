لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بالكيلو 43 بالطريق الصحراوي بنطاق غرب الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثانٍ، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بنطاق دائرة القسم.

كردون أمني لتأمين الطريق

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث لحماية المارة ومنع وقوع حوادث أخرى، فيما دفعت إدارة المرور بخدماتها للعمل على تسيير الحركة المرورية بالطريق.

مصرع شخص وإصابة 2 في الحادث

وكشفت المعاينة الأولية عن تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 43، ما تسبب في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.