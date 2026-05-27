أعدت دار الأوبرا المصرية برنامجًا متنوعًا من الفعاليات الفنية والثقافية، المقرر تقديمها خلال شهر يونيو المقبل على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ويتضمن حفلات غنائية وموسيقية وأمسيات ثقافية متنوعة.

الأوبرا تعلن برنامج يونيو على مسرح سيد درويش

تنطلق الفعاليات يوم 3 يونيو بحفل فني يقدمه مركز تنمية المواهب، يليه في اليوم التالي حفل للفنانة نهلة خليل، بينما يستضيف المسرح يوم 12 يونيو حفلًا للفنان محمود درويش وفرقته "كنوز".

كما يشهد المسرح يوم 16 يونيو إقامة صالون ثقافي للاحتفال برأس السنة الهجرية، إلى جانب حفلين لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي يومي 18 و25 يونيو.

ويقدم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو شريف محيي الدين، يوم 21 يونيو حفلًا بعنوان "موسيقى الرقص على المسرح الكلاسيكي"، فيما يقام في اليوم التالي حفل "ريستال فيولينه وبيانو" بمشاركة الفنانين ياسر الصفري وأمير عوض.

وتختتم دار الأوبرا فعاليات الشهر يوم 27 يونيو بحفل غنائي استعراضي للشاعرة أماني محفوظ وفرقتها "ضفاير"، ضمن أمسية تجمع بين الشعر والغناء والاستعراض.