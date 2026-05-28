فيديو| حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم جيش الاحتلال بجنوبي لبنان

كتب : محمود الطوخي

12:09 ص 28/05/2026

حزب الله اللبناني

نشر حزب الله اللبناني مقاطع مصورة توثق عمليات التصدي لمحاولات تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة حداثا الواقعة في جنوب لبنان، والتي جرت أحداثها يومي 19 و20 مايو الجاري.

وتزامن نشر هذه المشاهد مع تنفيذ سلسلة من الهجمات الجوية والصاروخية المكثفة التي استهدفت نقاطا عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الجنوب وإقليم الجليل.

شملت التحركات الميدانية قصفا صاروخيا استهدف تجمعا للقوات في بلدة رب ثلاثين، إلى جانب ضربات أخرى وجهت لموقع عسكري عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية، وذلك وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن الحزب.

تكتيكات المسيرات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت هيئة البث العبرية أن عددا من أفراد فرقة الحراسة في إحدى مستوطنات الجليل أصيبوا جراء هجوم بمسيرة انقضاضية، وقع أثناء محاولتهم إغاثة جنود تعرضوا لإصابات في هجوم جوي سابق.

وأشارت الهيئة إلى أن الحزب بات يطبق تكتيكا يعتمد على ضرب جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيرات انقضاضية، ثم إتباعها بأخرى تستهدف أطقم الإنقاذ التي تهرع إلى الموقع.

وأعلن حزب الله عن تدمير آلية هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في معسكر غابات الجليل باستخدام طائرة مسيرة انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة في الهدف.

وطال القصف الجوي منصة تابعة لمنظومة القبة الحديدية في موقع جل العلام العسكري عبر استخدام مسيرة انقضاضية أخرى.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة اثنين من جنوده بجروح متفاوتة إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدروع في إحدى الجبهات المشتعلة بجنوب لبنان.

وفي المقابل، أكد الحزب قصف مربض مدفعية مستحدث للاحتلال في بلدة العديسة عبر رشقات صاروخية ومدفعية، تزامنا مع توجيه ضربات بصواريخ نوعية لتجمعات عسكرية في محيط زوطر الشرقية والعديسة.

حزب الله اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان حزب الله مسيرات انقضاضية مواجهات بلدة حداثا

