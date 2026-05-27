إصابة 3 أشخاص فى حادث على طريق الخارجة -باريس بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

10:05 م 27/05/2026

إسعاف

أصيب 3 شباب، في حادث مروري وقع على طريق الخارجة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب دراجة نارية بالقرب من مدخل قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، في منطقة الكيلو 40 على الطريق.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، عقب حادث مروري على طريق الخارجة باريس.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، عقب البلاغ بانقلاب دراجة نارية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

تبين من الفحص الأولي أن حادث دراجة نارية بطريق الخارجة أسفر عن إصابة 3 شباب، جميعهم في عمر 17 عامًا، وهم: مصطفى رمضان أحمد، ومحمود علاء صابر، والسيد فريد السيد.

وكشفت التحريات الأولية أن الدراجة النارية انقلبت أثناء سيرها على طريق الخارجة باريس، بالقرب من قرية صنعاء، ما أدى إلى وقوع الإصابات، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث مروري النيابة العامة الإسعاف الوادي الجديد مدير أمن الوادي الجديد

