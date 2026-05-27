بدأت المجازر الحكومية والخاصة بأسوان، والبالغ عددها 15 مجزراً ، فى استقبال ذبح الأضاحى مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقام الدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطرى بالمتابعة الميدانية لسير العمل بالمجازر، للإطمئنان على انتظام العمل وتقديم الخدمات البيطرية للمواطنين بالشكل الأمثل.

متابعة ميدانية داخل المجازر

وتفقد الدكتور جمعة مكى مجزر نجع السايح بالسباعية ، لمتابعة أعمال الذبح والكشف البيطرى على الأضاحى ، والتأكد من تطبيق كافة الإشتراطات الصحية والبيطرية ، مع توفير الدعم الكامل للأطباء والعاملين داخل المجزر لضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية خلال أيام العيد.

فتح المجازر مجاناً ومنع الذبح بالشوارع

وأكد الدكتور جمعة مكى، أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان تم فتح جميع المجازر بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع والأماكن العامة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع غرامة فورية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى حالة الذبح خارج المجازر المعتمدة .

تكثيف أعمال النظافة والتطهير

وأشار مدير الطب البيطرى، إلى أهمية الإلتزام الكامل بالإشتراطات الصحية والبيطرية، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر بشكل مستمر حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة اللحوم ، فضلاً عن رفع درجة الإستعداد القصوى وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان انتظام العمل طوال فترة العيد.

استمرار المتابعة طوال أيام العيد

وأوضح الدكتور جمعة مكى أن فرق الطب البيطرى تواصل أعمال المتابعة والمرور الميدانى على المجازر بمختلف مراكز ومدن المحافظة على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، للتأكد من حسن سير العمل والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو شكاوى ، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.

تحية محافظ أسوان للأطباء البيطريين

وفي السياق ذاته، نقل مدير الطب البيطرى تحيات وإشادة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالجهود الكبيرة التى يبذلها الأطباء البيطريون وفرق العمل داخل المجازر ، وتفانيهم فى أداء مهامهم بكل جد وإخلاص ، بما يسهم فى خروج الأضاحى بصورة آمنة وصحية تليق بالمواطن الأسوانى.