أصيب 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، بإصابات متفرقة خلال ذبح الأضاحي في الوادي الجديد، في حصيلة أول يوم من عيد الأضحى المبارك، إذ تنوعت إصابات الأضاحي بين جروح قطعية بسبب أدوات الذبح، وإصابة ناتجة عن اصطدام بعجل بقري أثناء الذبح.

إخطار أمني ونقل المصابين للمستشفيات

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، ومستشفى الداخلة العام، ومستشفى الفرافرة المركزي، على خلفية حوادث متفرقة مرتبطة بعمليات ذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى.

تفاصيل الحالات المصابة

كشفت المعاينات أن مستشفى الخارجة استقبل حمادة معوض محمود، 30 عامًا، من حي المحابس، مصابًا بجرح قطعي بالكاحل الأيمن نتيجة اصطدام بساطور، كما استقبل أحمد سعد مبارك، 55 عامًا، من منطقة جامع معاذ، مصابًا بجرح قطعي بأصبعي السبابة والإبهام في اليد اليسرى.

وشملت إصابات الأضاحي في الوادي الجديد أيضًا أحمد عمر أحمد، 46 عامًا، من حي الزهور، مصابًا بجرح قطعي بالساق اليسرى، وعلي أحمد إمام، 43 عامًا، من حي السبط البحري، مصابًا بجرح قطعي بإبهام اليد اليسرى.

وفي الفرافرة، أصيب رأفت محمد عطا الله، 53 عامًا، بجرح قطعي باليد اليسرى أثناء ذبح الأضاحي، بينما أصيب حسن محمد جبالي، 54 عامًا، كاتب بالوحدة المحلية بالداخلة، بكسر مفتوح بالساق اليمنى إثر اصطدامه بعجل بقري بمدينة موط.

كما أصيب رمضان أبو الحمد، 48 عامًا، من السبط البحري، بمدينة الخارجة بجرح قطعي بالسبابة في اليد اليسرى، وأحمد محمد سليمان، 25 عامًا، من عين الشيخ بمدينة الخارجة، بجرح قطعي بالسبابة مع اشتباه في قطع بالأوتار.