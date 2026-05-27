أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لقضاء أوقات ترفيهية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، في أجواء اتسمت بالبهجة والسرور التي غمرت الشوارع والميادين.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعلنت حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد في جميع الحدائق والمتنزهات العامة، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية لضمان خروج الاحتفالات بصورة حضارية وآمنة.

حدائق بارزة شهدت إقبالًا ملحوظًا

وأشار المحافظ إلى أن الحدائق العامة استقبلت الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح العيد، خاصة حديقة ناصر بمدينة أبوتيج، وحديقة الربوة بمركز الغنايم، وحديقة الفردوس بمدينة أسيوط، فضلًا عن عدد من المتنزهات التي جذبت الأسر والأطفال للاستمتاع بالألعاب والمساحات الخضراء.

متابعة مستمرة للخدمات والانضباط

وأضاف المحافظ أن الأجهزة المعنية تتابع على مدار الساعة مستوى الخدمات المقدمة داخل الحدائق والمتنزهات، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، لضمان الحفاظ على النظافة والانضباط وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين طوال فترة العيد.

تهنئة رسمية بمناسبة العيد

ووجه اللواء محمد علوان التهنئة لأهالي أسيوط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن تمنياته بأن تعود هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير والبركات، وأن تنعم البلاد بمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية.