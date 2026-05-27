ضبط المتهم بقتل تاجر سيارات وإصابة شقيقه في مشاجرة بطوخ

كتب : أسامة علاء الدين

08:01 م 27/05/2026

ضبط المتهم بقتل تاجر سيارات وإصابة شقيقه

ألقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، القبض على المتهم بقتل تاجر سيارات وإصابة شقيقه بإصابات بالغة خلال مشاجرة نشبت بإحدى قرى مركز طوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

بلاغ أمني بسقوط قتيل ومصاب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن سقوط شاب جثة هامدة وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة.

التحريات تكشف سبب المشاجرة

وكشفت التحريات، التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة طوخ، أن مشادة كلامية نشبت بين طرف أول يضم الشقيقين “حمادة ر.س” تاجر سيارات، وشقيقه “إسلام ر.س”، وبين طرف ثانٍ يدعى “أحمد ع.ع”، بسبب خلافات قديمة بينهما.

تطور المشادة إلى جريمة مأساوية

وتطورت المشادة إلى مشاجرة بالأيدي، تعدى خلالها المتهم على الشقيقين، ما أسفر عن مصرع الأول متأثرًا بإصابته، بينما أُصيب شقيقه بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج داخل العناية المركزة تحت إشراف طبي مكثف.

قرارات النيابة بشأن الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

القليوبية النيابة العامة جريمة قتل

