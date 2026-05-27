أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء والمديريات الخدمية، لمتابعة الأوضاع خلال أيام عيد الأضحى والتعامل الفوري مع أي بلاغات.

تنسيق كامل بين الجهات التنفيذية

أوضح المحافظ أن غرف العمليات تعمل بكامل طاقتها بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والخدمية، لضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة الحالة العامة بالمحافظة بشكل مستمر.

متابعة النظافة والتعديات

وأشار المحافظ إلى متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين، إلى جانب رصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، والتعامل معها فورًا وإزالتها في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة.

الخط الساخن 114 لتلقي الشكاوى

وأكد المحافظ أن الخط الساخن للأزمات والطوارئ رقم 114 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها، في إطار الاستجابة الفورية لأي طارئ.

رفع حالة الاستعداد بالمرافق

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الحيوية والمرافق العامة، لضمان توفير أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

التأكيد على سرعة الاستجابة

واختتم المحافظ بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما يضمن سرعة التعامل مع الأحداث الطارئة والحفاظ على سلامة المواطنين خلال أيام العيد.