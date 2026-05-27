إعلان

محافظ القاهرة: مجازر مجانية وغرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه للمخالفين

كتب : داليا الظنيني

10:34 م 27/05/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن جميع أجهزة المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع تجهيز الحدائق العامة وتفعيل غرف العمليات ومركز السيطرة، إلى جانب استمرار عمل قطاعات النظافة والطوارئ على مدار 24 ساعة لضمان انتظام الخدمات خلال أيام العيد.

فتح المجاز الحكومية بالقاهرة مجانًا في عيد الأضحى

أوضح المحافظ، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة أتاحت عددًا من المجازر الحكومية المعتمدة لاستقبال أضاحي المواطنين وذبحها مجانًا طوال أيام العيد، ومن بينها مجازر المرج وطره و15 مايو، وذلك تحت إشراف كامل من الأطباء البيطريين.

وشدد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بالذبح في الشوارع، مؤكدًا توقيع غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وحماية البيئة من التلوث.

انتعاشة سياحية في القاهرة خلال العيد

في سياق متصل، أشار محافظ القاهرة إلى وجود انتعاشة سياحية تشهدها العاصمة خلال الفترة الحالية، مع تزايد أعداد الزائرين والسياح في عدد من المناطق الحيوية، مثل ممشى أهل مصر وكورنيش النيل.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على ترحيب القاهرة بضيوفها من مختلف الجنسيات، مع دعوة المواطنين إلى الالتزام بالذبح داخل المجازر الرسمية خلال أيام العيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عيد الأضحى ممشى أهل مصر المجازر الحكومية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بينها "فلوموكس".. تحذير رسمي من تشغيلات دوائية مغشوشة في مايو (قائمة)
أخبار مصر

بينها "فلوموكس".. تحذير رسمي من تشغيلات دوائية مغشوشة في مايو (قائمة)
هالاند يودع جوارديولا برسالة مؤثرة بعد رحيله عن مانشستر
رياضة عربية وعالمية

هالاند يودع جوارديولا برسالة مؤثرة بعد رحيله عن مانشستر
الداخلية تنفي ادعاءات الإهمال بحق حجاج القرعة وتكشف حقيقة الصور
حوادث وقضايا

الداخلية تنفي ادعاءات الإهمال بحق حجاج القرعة وتكشف حقيقة الصور
"الإنسانية فوق كل شيء".. رجال الإطفاء يحملون قعيدا إلى شقته بالسيدة زينب
حوادث وقضايا

"الإنسانية فوق كل شيء".. رجال الإطفاء يحملون قعيدا إلى شقته بالسيدة زينب
عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد
نصائح طبية

عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان