قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن جميع أجهزة المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع تجهيز الحدائق العامة وتفعيل غرف العمليات ومركز السيطرة، إلى جانب استمرار عمل قطاعات النظافة والطوارئ على مدار 24 ساعة لضمان انتظام الخدمات خلال أيام العيد.

فتح المجاز الحكومية بالقاهرة مجانًا في عيد الأضحى

أوضح المحافظ، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة أتاحت عددًا من المجازر الحكومية المعتمدة لاستقبال أضاحي المواطنين وذبحها مجانًا طوال أيام العيد، ومن بينها مجازر المرج وطره و15 مايو، وذلك تحت إشراف كامل من الأطباء البيطريين.

وشدد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بالذبح في الشوارع، مؤكدًا توقيع غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وحماية البيئة من التلوث.

انتعاشة سياحية في القاهرة خلال العيد

في سياق متصل، أشار محافظ القاهرة إلى وجود انتعاشة سياحية تشهدها العاصمة خلال الفترة الحالية، مع تزايد أعداد الزائرين والسياح في عدد من المناطق الحيوية، مثل ممشى أهل مصر وكورنيش النيل.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على ترحيب القاهرة بضيوفها من مختلف الجنسيات، مع دعوة المواطنين إلى الالتزام بالذبح داخل المجازر الرسمية خلال أيام العيد.