تألقت الفنانة منى زكي في أحدث ظهور لها، إذ ظهرت داخل المتحف المصري الكبير بإطلالة فرعونية لافتة خطفت أنظار متابعيها.

تفاصيل إطلالة منى زكي في المتحف الكبير

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر حسابها، ظهرت خلاله منى زكي وهي تتجول داخل المتحف، بإطلالة مستوحاة من الطابع الفرعوني، مع مكياج فرعوني نال إعجاب الجمهور.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا، كما نال إعجاب عدد من نجمات الفن، من بينهن غادة عبد الرازق وغادة عادل.

تعليقات المتابعين على إطلالة منى زكي

وجاءت تعليقات المتابعين على الفيديو كالتالي: "جميلة"، "تحفة يا منى"، "منى متألقة وبتبهرنا ما شاء الله عليها"، "واو"، و"ولا غلطة".

لقاء تركي آل الشيخ مع أحمد حلمي ومنى زكي

وكان آخر ظهور للفنانة منى زكي من خلال مقطع فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلاله خلال حضوره "عزومة عشاء" جمعته بالنجمين أحمد حلمي ومنى زكي، برفقة ابنتهما لي لي، والمنتج أحمد بدوي، وعلق على الفيديو قائلًا: "دايمًا عامر".

منى زكي وأحمد حلمي يتعاونان بفيلم "الست"

تعاون النجم أحمد حلمي مؤخرا مع زوجته النجمة منى زكي ببطولة فيلم "الست" عام 2025، والفيلم من إنتاج تركي آل الشيخ، وشارك ببطولته كوكبة من نجوم السينما المصرية، وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

