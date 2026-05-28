أعلنت وزارة الأوقاف شروط وضوابط المشاركة في الموسم الثاني من مسابقة دولة التلاوة.

وأكدت "الأوقاف"، في منشور عبر فيسبوك، أن إطلاق الموسم الثاني يأتي دعمًا لريادة مصر القرآنية، وإحياءً للمدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة، التي حملت صوت القرآن الكريم من مصر إلى مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن المسابقة تستهدف اكتشاف الأصوات المتميزة وإعداد جيل جديد من القرّاء المتقنين.

الموسم الثاني من مسابقة دولة التلاوة

أوضحت الوزارة، أن المسابقة تضم فرعين رئيسيين، هما التجويد والترتيل، على أن يلتزم المتقدم بالاشتراك في فرع واحد فقط، وفقًا للشروط المنظمة للمسابقة.

وأضافت وزارة الأوقاف أن من أبرز شروط المشاركة إجادة المتقدم لأحكام التجويد بصورة كاملة، بما يضمن الحفاظ على المستوى الفني والقرآني للمسابقة، إلى جانب الالتزام بكافة الضوابط المحددة من اللجنة المنظمة.

كما اشترطت الوزارة ألا يكون المتقدم من القرّاء أو المبتهلين المعتمدين بالإذاعة المصرية، وألا يكون من قرّاء السور المعتمدين بوزارة الأوقاف، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة لاكتشاف أصوات جديدة وواعدة في مجال التلاوة والإنشاد الديني.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يُسمح بالمشاركة لمن وصلوا إلى نهائيات الموسم الأول من المسابقة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مواهب جديدة من مختلف محافظات الجمهورية للمنافسة في الموسم الثاني.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار، وتشمل الأئمة وأصحاب الأصوات الحسنة والموهوبين في أنحاء الجمهورية، في إطار توسيع قاعدة المشاركة واكتشاف أفضل الأصوات المصرية في التلاوة والترتيل.

جوائز الموسم الثاني من دولة التلاوة

فيما يتعلق بالجوائز، أوضحت الوزارة، تخصيص جائزة مالية قدرها مليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع التجويد، إلى جانب مليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع الترتيل.

وأعلنت "الأوقاف"، أن آخر موعد للتقديم للمشاركة في الموسم الثاني من مسابقة دولة التلاوة هو 30 يونيو 2026، داعية الراغبين في الاشتراك إلى سرعة التقديم واستيفاء الشروط والضوابط المعلنة.

وأكدت أن المسابقة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم حفظة القرآن الكريم وأصحاب الأصوات المتميزة، وتعزيز الدور المصري التاريخي في خدمة القرآن الكريم ونشر علومه وتلاوته وفق المدرسة المصرية المعروفة عالميًا.