افتتح اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج مشروع تطوير مجزر سوهاج العمومي، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، والنائب حازم حمادي وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع، الذي بدأ العمل به منذ عام 2020، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل على مساحة تقدر بنحو 3550 مترًا مربعًا، ليضم المجزر صالتين لذبح المواشي والخدمات الملحقة بهما، بالإضافة إلى ثلاجات وغرف للسمط والجلود والغلايات ومناطق التسليم.

طاقة تشغيلية كبيرة واستعدادات مكثفة للعيد

ويحتوي المجزر على خطين للتعليق من الاستانلس داخل عنبر ذبح المواشي، بطاقة تشغيل تتراوح بين 15 و20 رأسًا في الساعة لكل صندوق، بأوزان من 400 إلى 650 كجم، إلى جانب عنبر مستقل لذبح الأغنام بطاقة تصل إلى 30 رأسًا في الساعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمدي أن الذبائح تخضع لكشف بيطري وفني دقيق عقب الذبح للتأكد من سلامتها قبل طرحها بالأسواق، مشيرًا إلى توفير ثلاجات لحفظ اللحوم بشكل مؤقت، فضلًا عن تجهيز العمالة اللازمة من الأطباء البيطريين والإداريين والعمال.

محافظ سوهاج يشدد على منع الذبح العشوائي

وشهد محافظ سوهاج خلال جولته عملية ذبح عجل جاموسي داخل المجزر، بداية من الذبح وحتى التقطيع والتسليم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية داخل جميع المجازر المعتمدة بالمحافظة.

كما شدد المحافظ على الاهتمام بأعمال النظافة والتدريب المستمر للعمالة الفنية على معدات التشغيل الحديثة، في إطار خطة الدولة لمنع الذبح خارج المجازر الرسمية والحفاظ على الصحة العامة، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء الأضاحي بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.