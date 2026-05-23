فصل الطلاب المشاركين.. تحقيق عاجل في سباق موتوسيكلات داخل مدرسة بشبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

04:27 م 23/05/2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فتح تحقيق موسع في واقعة سباق للدراجات البخارية داخل فناء إحدى المدارس بمدينة شبرا الخيمة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو أظهر عددا من الطلاب يحتفلون بانتهاء الامتحانات بطريقة أثارت حالة من الجدل والاستياء.

عقوبات ضد الطلاب المشاركين

وقررت المديرية فصل الطلاب المشاركين في الواقعة لمدة 15 يومًا، مع حجب نتائجهم، إلى جانب إحالتهم للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم إخطار الإدارة العامة للمرور بشأن الدراجات البخارية التي ظهرت في الفيديو المتداول.

إحالة مسؤولي المدرسة للتحقيق

وشملت القرارات كذلك إحالة مدير المدرسة ومشرف الأمن وعامل النوبتجية للتحقيق العاجل، لبيان مدى مسؤوليتهم عن السماح بوقوع تلك التصرفات داخل المدرسة وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها.

تأكيد على الانضباط داخل المدارس

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن أي مظاهر للاحتفال بانتهاء الامتحانات يجب أن تتم في إطار قانوني ومنظم، وبما لا يسبب إزعاجًا للآخرين أو يعرض الطلاب للخطر، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس انضباط العملية التعليمية أو تؤثر على سلامة الطلاب داخل المدارس.

