"موتوسيكلات في حوش المدرسة".. القصة الكاملة لسباق الطلاب بشبرا الخيمة (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

06:39 م 23/05/2026
    واقعة الموتوسيكلات بشبرا الخيمة (9)
    واقعة الموتوسيكلات بشبرا الخيمة (8)
    واقعة الموتوسيكلات بشبرا الخيمة (7)
    واقعة الموتوسيكلات بشبرا الخيمة (6)
    واقعة الموتوسيكلات بشبرا الخيمة (5)
    واقعة الموتوسيكلات بشبرا الخيمة (4)
    واقعة الموتوسيكلات بشبرا الخيمة (3)
    واقعة الموتوسيكلات بشبرا الخيمة (10)
    واقعة الموتوسيكلات بشبرا الخيمة (2)

شهدت إحدى المدارس بمدينة شبرا الخيمة واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الطلاب وهم يقودون دراجات بخارية داخل فناء المدرسة أثناء احتفالات انتهاء الامتحانات، في مشهد تحول إلى ما يشبه سباقًا داخل الحرم المدرسي.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل، بسبب الفوضى الواضحة وغياب الانضباط داخل المدرسة.

تحرك عاجل من مديرية التعليم

عقب انتشار الفيديو، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فتح تحقيق موسع في الواقعة، مؤكدة أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة للوائح والانضباط المدرسي، مع التشديد على اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات داخل المدارس.

عقوبات مشددة على الطلاب

قررت المديرية توقيع عقوبات تأديبية بحق الطلاب المشاركين، شملت فصلهم لمدة 15 يومًا، وحجب نتائجهم، وإحالتهم إلى الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

كما تم إخطار الإدارة العامة للمرور لفحص الدراجات البخارية التي ظهرت في الفيديو والتأكد من مدى قانونية استخدامها داخل محيط المدرسة.

إحالة مسؤولي المدرسة للتحقيق

كما قررت المديرية إحالة مدير المدرسة ومشرف الأمن وعامل النوبتجية للتحقيق، لبحث أوجه القصور التي سمحت بدخول الدراجات البخارية إلى داخل المدرسة دون اتخاذ إجراءات منع.

وأكدت مصادر تعليمية أن التحقيقات ستشمل مراجعة منظومة الأمن والانضباط داخل المدرسة وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.

شبرا الخيمة القليوبية تعليم القليوبية سباق موتوسيكلات مدارس القليوبية

