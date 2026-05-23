"بيطري الدقهلية" يواصل حملات تحصين الكلاب الضالة ضد السعار (صور)

كتب : رامي محمود

05:50 م 23/05/2026
    تحصين الكلاب الضالة ضد السعار فى الدقهلية (1)
    تحصين الكلاب الضالة ضد السعار فى الدقهلية (3)
    تحصين الكلاب الضالة ضد السعار فى الدقهلية (4)
    تحصين الكلاب الضالة ضد السعار فى الدقهلية (2)

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية "مصر خالية من السعار 2030"، عقب شكاوى المواطنين وتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بإطلاق حملات التحصين لتشمل جميع مراكز المحافظة.

تنفيذ الحملات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية

وقال محافظ الدقهلية: إن الحملات تُنفذ بالتنسيق مع الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تتولى مديرية الطب البيطري بالدقهلية تنفيذ أعمال التحصين تحت إشراف الدكتور أحمد السباعي، مدير المديرية ووكيل الوزارة، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر.

تحصين 1451 كلبًا ضالًا على مستوى المحافظة

من جانبه، أكد مدير مديرية الطب البيطري أن أعمال تحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار نُفذت بعدد من الإدارات البيطرية، حيث بلغ عدد الكلاب المحصنة 312 كلبًا خلال شهر مايو الجاري، فيما وصل إجمالي عدد الكلاب الضالة التي تم تحصينها على مستوى المحافظة إلى 1451 كلبًا.

وأضاف أن الحملات تُنفذ بالتنسيق مع مجالس المدن والأهالي، مع استمرار العمل بجميع أنحاء المحافظة ضمن خطة القضاء على داء السعار، حفاظًا على سلامة المواطنين.

