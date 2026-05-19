قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على المتهم محمد.ا.أ.ال، لاتهامه بخطف والتعدي على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله محمد أحمد عبد الواحد، وعضوية المستشارين أحمد محمد محمود خضر، وأحمد محمد محمد خليل، ومصطفى محمد مصطفى محمد رفاعي.

سماع أقوال المجني عليها

استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى أقوال المجني عليها، التي أكدت تعرضها للتعدي داخل مسكن المتهم، كما استمعت إلى أقوال والدتها، ودفاع المتهم في القضية.

تفاصيل إحالة المتهم للجنايات

أحال المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، مع استمرار حبسه احتياطياً، عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كشفت أوراق القضية، أن المتهم ارتكب الواقعة يوم 24 نوفمبر 2025، بدائرة قسم شرطة دمنهور، بعدما استغل معاناة المجني عليها من مرض نفسي وشرود ذهني، واستدرجها إلى مسكنه بزعم تضميد جراحها، لإبعادها عن ذويها ومن لهم حق رعايتها.

التعدي داخل مسكن المتهم

أوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن جريمة الخطف اقترنت باحتجاز المجني عليها داخل المنزل وتجريدها من ملابسها عنوة، ثم التعدي عليها جنسياً بغير رضاها، ما تسبب في إصابتها بالإصابات المثبتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.

مواد الاتهام والعقوبة

وجهت النيابة العامة للمتهم، ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالمواد 267 و268 و290 من قانون العقوبات المصري، إلى جانب المواد 2 و45 و58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد في جرائم خطف والتعدي على الإناث من ذوي الاحتياجات الخاصة كرهاً.