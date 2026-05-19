ارتدى ملابس نسائية.. ضبط شخص بتهمة التحريض على الفجور عبر السوشيال ميديا

كتب : علاء عمران

04:59 م 19/05/2026

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصا له معلومات جنائية، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التحريض على الفجور والرقص بصورة خادشة للحياء، أثناء ارتدائه ملابس نسائية، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

رصد فيديوهات مثيرة للجدل عبر أحد التطبيقات

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام المتهم بنشر مقاطع الفيديو عبر أحد التطبيقات، متضمنة محتوى اعتبرته الأجهزة الأمنية مخالفًا للآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وبحوزته هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم وبحوزته هاتفان محمولان

وبمواجهته، أقر بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

