إعلان

بدرية طلبة تعتذر لللفنان أحمد العوضي: "لم أقصد الإساءة له"

كتب : منال الجيوشي

04:55 م 19/05/2026 تعديل في 04:58 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بدرية طلبة
  • عرض 6 صورة
    بدرية طلبة الممثلة
  • عرض 6 صورة
    أحمد العوضي لجمهوره ممنوع تقلدني في حاجة وحشة دي مسؤوليتي
  • عرض 6 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 6 صورة
    أحمد العوضي في علي كلاي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الفنانة بدرية طلبة إنها لم تكن تقصد الإساءة للفنان أحمد العوضي، حينما أجابت على سؤال يتعلق به بطريقة غير مناسبة.

اعتذار بدرية طلبة لـ أحمد العوضي

وقالت بدرية طلبة، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: "أحمد أخويا وصديقي، وعاوزة أقوله إني بحبك".

وأكدت أنها لم تكن تقصد الإساءة حينما تم توجيه سؤال لها عن الفنان أحمد العوضي، مؤكدة: "اتسئلت سؤال ماكنش ينفع أجاوب بأني أضايقه بإجابتي".

وأضافت أنها تعلمت من التجربة ضرورة التعامل بدبلوماسية أكبر في اللقاءات الإعلامية، مؤكدة: "لو أنا غلطانة بعتذر، حتى لو لطفل صغير، فما بالك بنجم له مكانة كبيرة زي العوضي، وله اسمه ومكانته حتى لو هو أصغر مني ماكنش ينفع أرد بالطريقة دي، وكان لازم أكون دبلوماسية ومخسرش حد ومزعلش حد مني".

تصريح بدرية طلبة عن أحمد العوضي

وكانت الفنانة بدرية طلبة قالت في أحد البرامج: "أحمد العوضي استفاد من علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز، لأنه أصبح يقدم بطولات بمفرده، هذا العام هو الفيصل، والجمهور هو الحكم، هل نجح في مسلسلاته السابقة بسبب ياسمين أم بمجهوده وحده بعد الانفصال".

اقرأ أيضا:

بعد انتقاد قبلتها مع زوجها.. آية سماحة ترد على عبدالله رشدي: "الحب بيضايقه هو وأشباهه"

إعفاءات وتجاوزات مالية.. "الموسيقيين" توضح تفاصيل شطب حلمي عبدالباقي

أحمد العوضي بدرية طلبة نهال طايل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى وزارة الدفاع في سوريا
شئون عربية و دولية

بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى وزارة الدفاع في سوريا
هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد
رياضة محلية

هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد
جنايات الإسكندرية تحدد موعد محاكمة متهم جديد بالاعتداء على تلاميذ مدرسة
أخبار المحافظات

جنايات الإسكندرية تحدد موعد محاكمة متهم جديد بالاعتداء على تلاميذ مدرسة
شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين
زووم

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين

مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو