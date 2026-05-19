قالت الفنانة بدرية طلبة إنها لم تكن تقصد الإساءة للفنان أحمد العوضي، حينما أجابت على سؤال يتعلق به بطريقة غير مناسبة.

اعتذار بدرية طلبة لـ أحمد العوضي

وقالت بدرية طلبة، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: "أحمد أخويا وصديقي، وعاوزة أقوله إني بحبك".

وأكدت أنها لم تكن تقصد الإساءة حينما تم توجيه سؤال لها عن الفنان أحمد العوضي، مؤكدة: "اتسئلت سؤال ماكنش ينفع أجاوب بأني أضايقه بإجابتي".

وأضافت أنها تعلمت من التجربة ضرورة التعامل بدبلوماسية أكبر في اللقاءات الإعلامية، مؤكدة: "لو أنا غلطانة بعتذر، حتى لو لطفل صغير، فما بالك بنجم له مكانة كبيرة زي العوضي، وله اسمه ومكانته حتى لو هو أصغر مني ماكنش ينفع أرد بالطريقة دي، وكان لازم أكون دبلوماسية ومخسرش حد ومزعلش حد مني".

تصريح بدرية طلبة عن أحمد العوضي

وكانت الفنانة بدرية طلبة قالت في أحد البرامج: "أحمد العوضي استفاد من علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز، لأنه أصبح يقدم بطولات بمفرده، هذا العام هو الفيصل، والجمهور هو الحكم، هل نجح في مسلسلاته السابقة بسبب ياسمين أم بمجهوده وحده بعد الانفصال".

