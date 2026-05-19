الأسهم القيادية تقود البورصة للارتفاع في ختام تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

05:03 م 19/05/2026

البورصة المصرية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من صعود الأسهم القيادية، وفي مقدمتها أسهم البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأوراسكوم.

وبحسب بيانات البورصة اليوم فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.48% عند مستوى 52774 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 186.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 43 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 229.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.68% عند مستوى 52007 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة بنسبة 5.31%، ليغلق على سعر 98.99 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 94 جنيهًا.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.52%، ليغلق على سعر 133.51 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 131.51 جنيه.

وزاد سهم أوراسكوم للتنمية بنسبة 3.89%، ليغلق على سعر 34.7 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 33.4 جنيه.

وارتفع سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 12.15%، ليغلق على سعر 1.2 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.07 جنيه.

وصعد سهم المصرية للمنتجعات السياجية بنسبة 10.75%، ليغلق على سعر 20.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 18.51 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم جي بي كوربوريشن بنسبة 1.32%، ليغلق على سعر 26.15 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 26.5 جنيه.

وتراجع سهم بلتون القابضة بنسبة 0.32%، ليغلق على سعر 3.16 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.17 جنيه.

وانخفض سهم أوراسكوم للاستثمار بنسبة 0.65%، ليغلق على سعر 1.53 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.54 جنيه.

وتراجع سهم مجموعة أي أف جي القابضة بنسبة 0.33%، ليغلق على سعر 26.92 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 27.01 جنيه.

وهبط سهم ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 1.12% ، ليغلق على سعر 44.51 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 90 جنيهًا.

