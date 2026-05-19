كشف مصدر مقرب من مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية بشأن وجود مفاوضات من جانب بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موقف مصطفى محمد من بيراميدز

وأكد المصدر أن مصطفى محمد لم يتلق أي عرض رسمي من بيراميدز، كما لم يحدث أي تواصل بين اللاعب ومسؤولي النادي بشأن إمكانية انتقاله إلى الدوري المصري في الموسم المقبل.

وأوضح أن مهاجم منتخب مصر حسم موقفه بشكل كبير تجاه مستقبله، حيث يفضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية وعدم العودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي، رغبة منه في مواصلة مشواره الاحترافي وتطوير مستواه الفني.

وأضاف المصدر أن مصطفى محمد يمتلك عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري التركي، إلى جانب عدد من العروض الشفهية من أندية أوروبية أخرى، مشيرًا إلى أن اللاعب يدرس جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قراره النهائي.

الوجهة المقبلة لمصطفى محمد

وأشار إلى أن الإعلان عن الوجهة المقبلة للاعب سيكون عقب انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن خيار البقاء في أوروبا يبقى الأقرب حتى الآن.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مصطفى محمد يركز حاليًا على مستقبله الاحترافي خارج مصر، ويسعى إلى تثبيت أقدامه في الكرة الأوروبية قبل التفكير في أي خطوة تتعلق بالعودة إلى الدوري المصري.

