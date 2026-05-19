مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد

كتب : محمد خيري

04:41 م 19/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 13 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 13 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد من مباراة مصر وبوركينا فاسو ارشيفية
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 13 صورة
    مصطفي محمد من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد (3)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد (2)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد (4)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مقرب من مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية بشأن وجود مفاوضات من جانب بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موقف مصطفى محمد من بيراميدز

وأكد المصدر أن مصطفى محمد لم يتلق أي عرض رسمي من بيراميدز، كما لم يحدث أي تواصل بين اللاعب ومسؤولي النادي بشأن إمكانية انتقاله إلى الدوري المصري في الموسم المقبل.

وأوضح أن مهاجم منتخب مصر حسم موقفه بشكل كبير تجاه مستقبله، حيث يفضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية وعدم العودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي، رغبة منه في مواصلة مشواره الاحترافي وتطوير مستواه الفني.

وأضاف المصدر أن مصطفى محمد يمتلك عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري التركي، إلى جانب عدد من العروض الشفهية من أندية أوروبية أخرى، مشيرًا إلى أن اللاعب يدرس جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قراره النهائي.

الوجهة المقبلة لمصطفى محمد

وأشار إلى أن الإعلان عن الوجهة المقبلة للاعب سيكون عقب انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن خيار البقاء في أوروبا يبقى الأقرب حتى الآن.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مصطفى محمد يركز حاليًا على مستقبله الاحترافي خارج مصر، ويسعى إلى تثبيت أقدامه في الكرة الأوروبية قبل التفكير في أي خطوة تتعلق بالعودة إلى الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله

سيراميكا كليوباترا يرفض الممر الشرفي للزمالك: "معندهمش احترافية"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما سنّ وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
أخبار مصر

ما سنّ وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
10 نصائح.. كيف تضمن سلامة الأضحية وجودة اللحوم؟
مصراوى TV

10 نصائح.. كيف تضمن سلامة الأضحية وجودة اللحوم؟
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت والأسواق ستشهد انفراجة قريبًا
أخبار مصر

الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت والأسواق ستشهد انفراجة قريبًا
الحبس 7 أشهر لنجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
حوادث وقضايا

الحبس 7 أشهر لنجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو