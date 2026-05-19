دهس مُدرسة في طهطا.. ضبط طالب قاد سيارة برعونة بسوهاج

كتب : علاء عمران

05:08 م 19/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير برعونة واصطدامه بسيدة، ما أسفر عن إصابتها بمحافظة سوهاج.

بلاغ رسمي بالواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة طهطا بلاغًا بوقوع حادث تصادم أثناء عبور مُدرسة، مقيمة بدائرة القسم، للطريق.

وأوضحت التحريات أن السيارة اصطدمت بالسيدة، ما تسبب في إصابتها بجروح بالرأس وشرخ في الجمجمة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ضبط السيارة وقائدها

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، وهو طالب يقيم بدائرة القسم.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدًا أن الحادث وقع دون قصد. وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

