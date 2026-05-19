قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، تأجيل النطق بالحكم في قضية "كريمة" المعروفة إعلاميًا بـ"عروس المنوفية"، إلى جلسة 17 يونيو المقبل، لاستكمال إجراءات نظر القضية والفصل فيها.

وشهدت الجلسة حضور أسرة المجني عليها وهيئة الدفاع عن المتهم، وسط حالة من الترقب والحزن بين أفراد أسرة كريمة الذين ينتظرون صدور الحكم النهائي بعد شهور من تداول القضية داخل أروقة المحكمة.

حالة ترقب داخل المحكمة

وسيطر الهدوء والترقب على محيط المحكمة بالتزامن مع انعقاد الجلسة، فيما ظهرت علامات الحزن والتوتر على أسرة المجني عليها عقب قرار التأجيل لجلسة جديدة الشهر المقبل.

وكانت والدة كريمة قد أكدت في تصريحات سابقة أنهم يعيشون في معاناة نفسية صعبة منذ وقوع الجريمة، مطالبة بالقصاص العادل لابنتها.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث الواقعة إلى مطلع ديسمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية بلاغًا بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، وبها آثار اعتداء.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وكشفت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، فيما نُقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم تحت تصرف جهات التحقيق.

اتهام الزوج بقتل زوجته

ووجهت النيابة العامة للزوج تهمة قتل زوجته داخل منزل الزوجية إثر خلافات بينهما، بعدما كشفت التحقيقات تعرض المجني عليها لاعتداء أدى إلى وفاتها.

كما أكد تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم سلامته النفسية وإدراكه الكامل لتصرفاته وقت ارتكاب الواقعة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.