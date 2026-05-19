بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى وزارة الدفاع في سوريا

قتل جندي وأصيب 18 شخصا، من جراء انفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب شرقي في دمشق، الثلاثاء، حسبما أفادت وزارتا الدفاع والصحة السوريتان.

ووفقا لوسائل إعلام سورية، فإن التفجير في محيط باب شرقي بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة، قرب مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع.

An explosion hit the outskirts of Damascus.



وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية قالت لوكالة الأنباء السورية (سانا): "اكتشفت إحدى مجموعات الجيش السوري عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع بمنطقة باب شرقي بدمشق".

وأضافت: "‏تم التعامل مع العبوة بشكل فوري ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة إصابة 18 شخصا في حادث انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى وزارة الدفاع.