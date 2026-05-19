شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة لمنطقة بدرالدين المندمجة بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون وكابريكورن، تستهدف التعجيل بضخ استثمارات جديدة بحد أدنى 208 ملايين دولار للتوسع في أنشطة البحث والتنمية والإنتاج.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم زيادة إنتاج البترول والغاز وإضافة احتياطيات جديدة، من خلال تنفيذ برنامج عمل يمتد على مدار 5 سنوات، تتضمن أولوياته حفر 44 بئرًا إنتاجية واستكشافية بالمنطقة.

دمج 8 مناطق بالصحراء الغربية

بموجب الاتفاقية، سيتم دمج 8 مناطق بالصحراء الغربية تعمل بها شركة بدرالدين للبترول، وهي الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون وكابريكورن، إلى جانب إضافة مناطق بحث جديدة، ليصل إجمالي مساحة مناطق البحث والتنمية والإنتاج إلى نحو 6181 كيلومترًا مربعًا، بما يتيح تكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج، ودعم زيادة الإنتاج وإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز.

ويتضمن برنامج العمل بالاتفاقية تحديث البنية التحتية للإنتاج بالمنطقة، ممثلة في محطة معالجة بدر 3، إلى جانب إعادة معالجة البيانات السيزمية، وتنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة 500 كيلومتر مربع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من البيانات الجيولوجية وتحديد فرص جديدة لزيادة الإنتاج.

ومن المستهدف أن تعزز الاتفاقية خطط البحث والإنتاج في مناطق عمل شركة بدرالدين بالصحراء الغربية، وأن تفتح آفاقًا جديدة لإضافة احتياطيات بترولية وغازية، دعمًا لجهود قطاع البترول في زيادة الإنتاج المحلي.