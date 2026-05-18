سيطرت حالة من الحزن والانهيار على أسرة كريمة، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس المنوفية"، عقب قرار محكمة جنايات شبين الكوم اليوم الإثنين بتأجيل النطق بالحكم في القضية إلى جلسة غدًا الثلاثاء، وسط ترقب واسع من الأهالي وأسرة المجني عليها.

وقالت والدة كريمة عقب خروجها من المحكمة إن الأسرة تعيش أيامًا صعبة منذ وفاة ابنتها، مؤكدة أنهم لم يستطيعوا تجاوز آثار الواقعة حتى الآن.

وأضافت الأم في كلمات مؤثرة: "من يوم اللي حصل وإحنا عايشين على المهدئات ومبنعرفش ننام.. كل يوم بنفتكر بنتي ووجعها، وكل أملنا ربنا يجيب حقها".

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى مطلع ديسمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على كريمة متوفاة داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وبها آثار اعتداء أثارت شبهة جنائية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات مع الزوج، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته.

ومن المقرر أن تنطق المحكمة بالحكم النهائي في القضية خلال جلسة غد الثلاثاء، وسط متابعة واسعة من أهالي المنوفية والرأي العام.