"خلصت عليه بالمقص".. السجن 3 سنوات لقاتلة زوجها في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:47 م 18/05/2026

السجن المشدد

قضت محكمة الطفل بمركز رشيد، بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، بالسجن 3 سنوات للمتهمة "ملك.ح"، لاتهامها بإنهاء حياة زوجها محمد.م.ع.ال، باستخدام "مقص"، أثناء قيامه بتعليق زينة رمضان، بسبب خلافات أسرية ورفضه شراء سجائر لها.

تفاصيل الواقعة

شهدت مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، خلال شهر يناير الماضي، جريمة قتل مأساوية، بعدما نشبت مشادة كلامية بين الزوجين داخل منزلهما، تطورت إلى مشاجرة، سددت خلالها المتهمة طعنة لزوجها باستخدام "مقص"، ما تسبب في وفاته.

وصول المجني عليه للمستشفى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، بوصول الشاب محمد.م.ع.ال إلى المستشفى العام جثة هامدة.

وبالفحص، تبين إصابته بطعنات نافذة بأداة حادة، أدت إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

تحريات المباحث

وجهت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه، عقب نشوب خلافات أسرية حادة بينهما.

وأضافت التحريات، أن المتهمة استخدمت "مقصًا" في التعدي على زوجها، أثناء قيامه بتعليق زينة رمضان، ما أسفر عن وفاته في الحال.

ضبط المتهمة

تمكن ضباط مباحث مركز رشيد، من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، كما جرى ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

