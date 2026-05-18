أجرى اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، جولة ميدانية بمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، رافقه خلالها عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة مشروع الصرف الصحي بعين غصين

شملت الجولة تفقد مشروع الصرف الصحي بعين غصين، حيث زار رئيس الشركة محطة الصرف الصحي الجاري استلامها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على جاهزية المحطة ومكوناتها الفنية والتشغيلية تمهيدًا لدخولها الخدمة.

الالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الآمن

تابع رئيس الشركة التجهيزات النهائية بالمحطة وأنظمة التشغيل والمعدات المختلفة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية خلال مراحل الاستلام والتشغيل، لضمان التشغيل الآمن والمستدام وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

متابعة أعمال الإحلال والتجديد

كما تفقد اللواء أحمد رمضان أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه عين غصين (1)، واطلع على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالخطة الزمنية والمعايير الفنية القياسية لرفع كفاءة المحطة وتحسين منظومة إنتاج وتوزيع المياه.

الاستعداد لموسم الصيف

شدد رئيس الشركة على أن الأعمال الجارية تستهدف رفع كفاءة الخدمة المائية بالمنطقة، خاصة مع الاستعداد لفصل الصيف وزيادة الاستهلاك، بما يضمن استقرار ضخ المياه وتأمين احتياجات المواطنين خلال فترات الذروة.

استمرار المتابعة الميدانية

اختتم رئيس الشركة جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، وتعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الشركة، دعمًا لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات إقليم القناة.