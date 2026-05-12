فتحت جامعة قناة السويس تحقيقًا موسعًا في واقعة تعدي طالب على زميله باستخدام سلاح أبيض داخل الحرم الجامعي، عقب مشاجرة نشبت بينهما وأسفرت عن إصابة أحد الطلاب بإصابات خطيرة.

جامعة قناة السويس تحقق في مشاجرة بين طالبين انتهت بطعن

وكشفت مصادر جامعية أن الدكتور ناصر مندور أصدر توجيهات عاجلة بسرعة الانتهاء من التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين في الواقعة، إلى جانب مراجعة منظومة التأمين داخل الجامعة، وبيان كيفية دخول السلاح الأبيض المستخدم في الحادث وتجاوزه بوابات التفتيش.

تفاصيل المشاجرة داخل الحرم الجامعي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف بين طالبين بإحدى كليات الجامعة، تطور من مشادة كلامية إلى مشاجرة بالأيدي وتبادل للاعتداءات، قبل أن يقدم أحدهما على طعن الآخر بأداة حادة، ما تسبب في إصابته بطعنة نافذة وإصابات بالغة، بينما أصيب الطرف الآخر بجروح متفرقة خلال الاشتباكات.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل الطالبين إلى مستشفى الجامعة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى احتجاز أحدهما داخل العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة عاجلة إثر إصابته.

رئيس الجامعة يتابع الحالة الصحية للمصاب

ومن جانبه، توجه رئيس الجامعة إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للطالب المصاب، برفقة الدكتور محمد عبد النعيم، حيث تابعا تطورات الحالة والتأكّد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة

وفي السياق ذاته، باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود والطلاب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.