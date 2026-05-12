إعلان

سلاح أبيض داخل الكلية.. جامعة قناة السويس تحقق في حادث طعن طالب لزميله

كتب : أميرة يوسف

03:55 م 12/05/2026

طالب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فتحت جامعة قناة السويس تحقيقًا موسعًا في واقعة تعدي طالب على زميله باستخدام سلاح أبيض داخل الحرم الجامعي، عقب مشاجرة نشبت بينهما وأسفرت عن إصابة أحد الطلاب بإصابات خطيرة.

جامعة قناة السويس تحقق في مشاجرة بين طالبين انتهت بطعن

وكشفت مصادر جامعية أن الدكتور ناصر مندور أصدر توجيهات عاجلة بسرعة الانتهاء من التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين في الواقعة، إلى جانب مراجعة منظومة التأمين داخل الجامعة، وبيان كيفية دخول السلاح الأبيض المستخدم في الحادث وتجاوزه بوابات التفتيش.

تفاصيل المشاجرة داخل الحرم الجامعي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف بين طالبين بإحدى كليات الجامعة، تطور من مشادة كلامية إلى مشاجرة بالأيدي وتبادل للاعتداءات، قبل أن يقدم أحدهما على طعن الآخر بأداة حادة، ما تسبب في إصابته بطعنة نافذة وإصابات بالغة، بينما أصيب الطرف الآخر بجروح متفرقة خلال الاشتباكات.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل الطالبين إلى مستشفى الجامعة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى احتجاز أحدهما داخل العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة عاجلة إثر إصابته.

رئيس الجامعة يتابع الحالة الصحية للمصاب

ومن جانبه، توجه رئيس الجامعة إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للطالب المصاب، برفقة الدكتور محمد عبد النعيم، حيث تابعا تطورات الحالة والتأكّد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة

وفي السياق ذاته، باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود والطلاب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قناة السويس الإسماعيلية مستشفى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لكأس العالم 2026
رياضة محلية

حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لكأس العالم 2026
"العزل وتتبع المخالطين".. كيف تمنع الدول تفشي فيروس هانتا؟
نصائح طبية

"العزل وتتبع المخالطين".. كيف تمنع الدول تفشي فيروس هانتا؟
15 صورة ترصد تطور مترو الإسكندرية.. 21 قطارًا و20 محطة
أخبار مصر

15 صورة ترصد تطور مترو الإسكندرية.. 21 قطارًا و20 محطة
بعد زواجه الثاني.. 15 صورة لمحمد فؤاد مع زوجته الأولى وأولاده وماذا قال
زووم

بعد زواجه الثاني.. 15 صورة لمحمد فؤاد مع زوجته الأولى وأولاده وماذا قال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح
مدبولي يوجه بإعداد كيان موحد لتنظيم السوق العقارية وحصر الأصول غير المستغلة
وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع