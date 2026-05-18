أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جاهزية مدارس التجمعات التنموية لاستقبال طلبات التقديم والتحويل للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تفعيل وتشغيل المرافق الخدمية داخل التجمعات التنموية بالمحافظة.

جاهزية مدارس التجمعات التنموية

أعلنت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جاهزية المدارس لاستقبال طلبات التقديم والتحويل بمدارس التجمعات التنموية في: «سهل القاع، إسلا وعريق، السعال، النهايات، السحيمي، والحمة»، مع توفير جميع التيسيرات اللازمة لأولياء الأمور.

سرعة إنهاء الإجراءات داخل المدارس

وشددت مدير المديرية على سرعة إنهاء إجراءات التقديم والتحويل داخل المدارس نفسها، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويضمن تيسير الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه للإدارات التعليمية التابعة لهذه المدارس.

جولة تفقدية بمدرسة سهل القاع

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي أجرتها اليوم إلى مدرسة تجمع سهل القاع بمدينة طور سيناء، بحضور أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

لقاء أهالي التجمعات التنموية

وعقدت مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعًا مصغرًا مع عدد من أهالي تجمع سهل القاع، استمعت خلاله إلى مطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بالعملية التعليمية، مؤكدة حرص المديرية على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

توفير المعلمين وانتظام الدراسة

وأشارت إلى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، مع توفير المعلمين لمختلف المراحل التعليمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متكاملة داخل التجمعات التنموية.