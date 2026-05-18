شارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعدد من المحافظين.

توجيهات رئيس الوزراء استعدادًا لعيد الأضحى

أكد محافظ الدقهلية أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، تضمنت عددًا من الإجراءات المهمة، أبرزها:

· رفع درجة الجاهزية بالمرافق والجهات الخدمية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

· تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود لضمان توافر السلع وجودة الخدمات واستقرار الأسعار.

· الاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المساجد وساحات صلاة العيد والحدائق والمتنزهات العامة.

· المتابعة المستمرة لمنع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تنفيذ الإزالة الفورية في المهد.

· تشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس لضبط التعريفة ومنع الاستغلال خلال فترة العيد.

· رفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية، وحظر الذبح خارج المجازر الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

· ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالتنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية، ضمن خطة الدولة لتحقيق استراتيجية "مصر خالية من السعار 2030".

· توفير أماكن مناسبة لإنشاء "الشلاتر" ومراكز التحصين والتعقيم، مع دعم حملات التحصين والتعقيم للكلاب الحرة بالشوارع والميادين.

استعدادات وزارة التنمية المحلية والبيئة

ومن جهتها استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من إجراءات الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت:

· إعداد خطة متكاملة لتأمين ساحات صلاة عيد الأضحى بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم.

· الرفع الفوري للمخلفات والتراكمات خاصة بمحيط المساجد وساحات الصلاة.

· تكثيف الرقابة على مواقف سيارات النقل العام والسرفيس، ومتابعة الالتزام بالتعريفة المقررة.

· توفير خطوط نقل بديلة خلال أوقات الذروة لتيسير حركة المواطنين والحد من التكدسات بالمناطق الحيوية.

· التأكيد على الجاهزية الفنية والتشغيلية الكاملة للمجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي طوال أيام العيد.

· توفير المعدات والأدوات اللازمة وتجهيز فرق العمل للعمل على مدار الساعة داخل المجازر.