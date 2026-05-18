الدوري المصري

المقاولون العرب

20:00

وادي دجلة

كهرباء الإسماعيلية

17:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

أرسنال

22:00

بيرنلي

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون

كتب : رمضان حسن

03:55 م 18/05/2026
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    بسمة بوسيل وأبنائها مع اللاعب محمد صلاح
    محمد صلاح
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح
    محمد صلاح (4)

كشف نادي ليفربول، عن تجهيزات خاصة تم تحضيرها لوداع الثنائي محمد صلاح وآندي روبرتسون.

ومن المقرر أن يرحل صلاح وروبرتسون عن قلعة الريدز بنهاية الموسم الحالي، إذ ستكون مباراة ليفربول وبرينتفورد يوم الأحد المقبل في الجولة الـ38 للدوري الإنجليزي الممتاز هي الأخيرة لهما كلاعبين للفريق.

لافتات تكريم لثنائي ليفربول

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي: "من المقرر أن يتم عرض لافتات في ملعب أنفيلد يوم الأحد احتفالا برحيل روبرتسون وصلاح اللذان سيغادران النادي وهما من أساطير ليفربول وأحد ركائز نجاحاته الكثيرة طوال السنوات التسع الماضية".

وأتم ليفربول في بيانه:" سيقود الجمهور في مدرج الكوب مراسم تكريم النجم المصري محمد صلاح، بينما سيُكرّم روبرتسون عن طريق المشجعين في مدرج السير كيني دالجليش السفلي".

ويأمل فريق ليفربول في الفوز ضد برينتفورد لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

"انهيارنا".. أول تعليق من محمد صلاح بعد هزيمة ليفربول أمام أستون فيلا برباعية

"داخل أحد المطاعم".. محمد صلاح ينشر صورة رفقة ثلاثي ليفربول قبل رحيله

ليفربول محمد صلاح الدوري الانجليزي

"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
أول تعليق من العراق بشأن استهداف السعودية بـ3 طائرات مسيرة
صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
مفاجأة.. الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا
