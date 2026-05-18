كشف نادي ليفربول، عن تجهيزات خاصة تم تحضيرها لوداع الثنائي محمد صلاح وآندي روبرتسون.

ومن المقرر أن يرحل صلاح وروبرتسون عن قلعة الريدز بنهاية الموسم الحالي، إذ ستكون مباراة ليفربول وبرينتفورد يوم الأحد المقبل في الجولة الـ38 للدوري الإنجليزي الممتاز هي الأخيرة لهما كلاعبين للفريق.

لافتات تكريم لثنائي ليفربول

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي: "من المقرر أن يتم عرض لافتات في ملعب أنفيلد يوم الأحد احتفالا برحيل روبرتسون وصلاح اللذان سيغادران النادي وهما من أساطير ليفربول وأحد ركائز نجاحاته الكثيرة طوال السنوات التسع الماضية".

وأتم ليفربول في بيانه:" سيقود الجمهور في مدرج الكوب مراسم تكريم النجم المصري محمد صلاح، بينما سيُكرّم روبرتسون عن طريق المشجعين في مدرج السير كيني دالجليش السفلي".

ويأمل فريق ليفربول في الفوز ضد برينتفورد لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

