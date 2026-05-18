تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج جهودها للعثور على جثمان طالبة لقيت مصرعها غرقًا، عقب سقوطها في مياه نهر النيل بدائرة قسم ثان سوهاج.

بلاغ بسقوط الطالبة في النيل

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بسقوط فتاة في مياه النيل على ضفاف دائرة قسم ثان سوهاج.

استمرار أعمال التمشيط

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الطالبة سقطت في مياه النيل في ظروف غامضة، فيما تواصل فرق الإنقاذ النهري أعمال التمشيط والبحث لانتشال الجثمان.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.