قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن 99% من الآباء يلجأون إلى تقديم مستندات أو ادعاءات غير صحيحة أمام محاكم الأسرة بهدف تقليل قيمة النفقة المستحقة للزوجة أو الأبناء.

ادعاءات الآباء لتقليل النفقة

وأضافت الفضالي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن بعض الأزواج يدعون بيع الشركات أو الممتلكات الخاصة بهم للتهرب من الالتزامات المالية، مشيرة إلى أن هناك حالات يصل فيها الأمر إلى إغلاق النشاط التجاري أو الشركة لتجنب سداد النفقة.

وأوضحت أن بعض الآباء يقطعون علاقتهم بأبنائهم بعد الانفصال عن الأم، مؤكدة أن هذه الحالات تظل محدودة، لكنها تترك آثارًا اجتماعية ونفسية كبيرة على الأطفال.

النفقة بعد الطلاق

وتساءلت الفضالي: “من سيتحمل مسؤولية الإنفاق على البنات إذا امتنع الأب عن ذلك؟”، مؤكدة أن نفقة الأبناء مسؤولية قانونية واجبة لا يجوز التهرب منها.

كما تطرقت إلى ملف الرؤية والحضانة، مشيرة إلى أن بعض الأمهات يشعرن بالخوف من عدم الالتزام بمواعيد الرؤية خشية التعرض لإسقاط الحضانة بشكل مؤقت، في حين قد يتغيب بعض الآباء عن الحضور دون اتخاذ إجراءات مماثلة بحقهم.

