رصد 51 مخالفة لري الزراعات بمياه الشرب بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:21 م 17/05/2026

مركز باريس يرصد حالات استخدام مياه الشرب في الزراع

حذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، المواطنين بالمدينة والقرى التابعة من استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، بعد رصد عشرات الحالات التي استخدمت المياه في ري الزراعات المنزلية، خاصة النخيل والأشجار المجاورة للمنازل.

وقال علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس، إن استخدام مياه الشرب في ري الزراعات المنزلية يمثل مخالفة تؤثر بشكل مباشر على انتظام وصول المياه إلى المواطنين، لاسيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاستهلاك داخل المدينة والقرى التابعة.

رصد 51 حالة مخالفة

وأوضح رئيس المركز أن الأجهزة المعنية رصدت 51 حالة استخدمت مياه الشرب في أغراض الزراعة، رغم تخصيصها للاستخدام الآدمي والمنزلي فقط، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات يؤثر سلبًا على كفاءة شبكات المياه وقدرة المرافق على تلبية احتياجات المواطنين.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بعدم استخدام مياه الشرب في ري الزراعات المنزلية أو أي أغراض أخرى غير منصوص عليها في التعاقد، حفاظًا على حقوق جميع السكان في الحصول على الخدمة بصورة منتظمة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكد رئيس مركز باريس أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تشمل إلغاء التعاقد الخاص بالمياه، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين على مياه الشرب.

كما دعت الوحدة المحلية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بإهدار مياه الشرب، للمساهمة في الحفاظ على الخدمة العامة ومنع تفاقم الأزمة خلال أشهر الصيف.

الوادي الجديد باريس مياه الشرب

