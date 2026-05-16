أطلقت البلوجر هادية غالب مجموعتها الجديدة من ملابس السباحة تحت علامتها الخاصة، لتقدم مايوه "بوركيني" للمحجبات بألوان صيفية مميزة وتصاميم تجمع بين الأناقة والراحة.

أوضحت "هادية" خلال مقطع فيديو لها بقناتها الرسمية على "يوتيوب" أن المجموعة تتوفر بمقاسات وألوان متنوعة لتناسب مختلف الأذواق، مع تفاصيل تجعلها مثالية للمرأة الباحثة عن الراحة أثناء السباحة أو الاستمتاع بأوقاتها على الشاطئ.

كما تتميز القطع بجودة الخامات والقصات العملية التي تسمح بحرية الحركة.

ما الذي يميز مجموعة "شايلا" من هادية؟

أضافت "هادية" أن المجموعة الجديدة أطلقت عليها اسم "شايلا"، وتتكون من 6 قطع رئيسية القطعة العلوية، البنطلون، غطاء الرأس، جيب طويلة، حقيبة يد، دبوس.

يمكن ارتداء الوشاح المنسدل على الكتفين كطبقة ناعمة مع غطاء الرأس، كما يمكن تحويل المايوه إلى قفطان فضفاض بفضل تصميم الجيب.

تصميم عملي وأنيق للسباحة

وفقا للصفحة الرسمية لعلامتها الخاصة، تتميز مجموعة "شايلا" بأنها توفر راحة أثناء ارتداء المايوه، ما يجعل الإطلالة متناسقة دون الحاجة لأي إضافات أخرى.

مع ذلك، أشارت هادية إلى أن غطاء الرأس مخصصلإكمال الإطلالة أو لإضفاء لمسة أناقة على الإطلالة، وليس للسباحة، وللحصول على أداء مثالي في الماء، يُنصح باستخدام "طرحة" سباحة مخصصة.

سعر مايوه "شيلا"

صُممت المجموعة من نسيج جيرسي مزدوج متشابك بنسبة 70% بولي أميد و30% إلستان، ويبلغ سعر المايوه 1,499 درهم إماراتي، أي ما يعادل "14,410.40" ألف جنيها.

@hadiaghaleb شيااااكة— كشخة!! Reveal 6: SHAYLA شيلة | MARMO • DUNE | burkini 🏜️🦋 يوم ١٢ مايو

