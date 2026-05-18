قرر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إحالة مسؤولي الأملاك والإدارات الهندسية والتصالح والمتغيرات بمدن أسوان وإدفو وكوم أمبو للتحقيق، وذلك عقب الجولة التفتيشية المكثفة للجنة الوزارية برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية، بالتنسيق مع محافظة أسوان.

رصد مخالفات وتقاعس في حماية أملاك الدولة

كشفت اللجنة وجود مخالفات وتقاعس في ملف حماية أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء خلال السنوات الماضية، ما استوجب اتخاذ قرار بإحالة المسؤولين عن إدارات الأملاك وقت وقوع التعديات للتحقيق، بسبب التقصير في أداء مهامهم.

متابعة ميدانية وحملات إزالة

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ عدد من الجولات الميدانية وحملات الإزالة بإشراف محافظ أسوان، مع عقد اجتماع للجنة الوزارية بحضور نائب المحافظ اللواء ماهر هاشم والسكرتير العام، لمتابعة ما تم رصده ميدانيًا.

خطة لتسريع ملفات التقنين والتصالح

أكد الاجتماع ضرورة وضع آلية جديدة لتسريع معدلات الإنجاز في ملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح، بما يواكب اهتمام الدولة بهذه الملفات الحيوية للحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط.

تدريب العاملين وتحسين الخدمات

كما تم التشديد على تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمحليات للتعريف بآليات العمل الحديثة، مع تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم في إنهاء الإجراءات.

مهلة 72 ساعة وإزالة التعديات

قررت اللجنة إتاحة مهلة 72 ساعة للمواطنين المتعدين للتقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين الأوضاع، مع التأكيد على إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون.

تشديد الرقابة على التعديات

وجهت اللجنة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء بدون ترخيص، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تسريع إنهاء طلبات المواطنين وفقًا للقانون.