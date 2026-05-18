قال المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن وزارة المالية تقدم الدعم اللازم للهيئة وهناك تعاون مستمر مع الوزارة.

وأكد "الشوربجي"، خلال إجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لمناقشة موازنة الهيئة، أننا لدينا التزامات عديدة منها استيراد ورق الطباعة.

وأضاف: "لانستورد ورق الطباعة للمؤسسات الصحفية القومية فقط ولكن للخاص والحزبي ونتيجة لتغيير سعر الصرف هناك زيادات حدثت ولكن رغم ذلك فانه لأول مرة هناك أموالًا ستعود لوزارة المالية.

وتابع: "المرتبات في المؤسسات الصحفية القومية تصرف بالحد الأدنى وأكثر حتى لو كان 8 آلاف جنيها"، مؤكدًا أنه لأول مرة المؤسسات الصحفية بدأت تدفع تأمينات وضرائب ووصل قيمة مادفعته المؤسسات الصحفية حوالي ٧٦٤ مليون جنيه مدفوعة من المؤسسات الصحفية للخزانة العامة للدولة ودفعنا ٦١١ مليون جنيه للتأمينات.

وتساءل النائب عماد حسين وكيل اللجنة عن موقف المؤقتين بالمؤسسات القومية والموقف بالمؤسسات بعد عدة سنوات والتوازن المالي.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن التوازن المالي مطلوب ولذلك سعينا لعمل ذلك بالأهرام من خلال توازن مالي ونعمل مشروع سكني إداري للأهرام وخلال سنتين ونصف نصل لتوازن مالي بالأهرام.

وعن تعيين المؤقتين قال الشوربجي: "لدينا خطة وقدمت لرئيس الوزراء دراسة بشأن الأعداد وليس لدى مانع في التعيين وكذلك تعيين الأوائل بكلية إعلام وطلبنا ذلك في دراسة ولا احتاج موارد من الدولة لتعيينهم لأن المؤسسات يمكن أن تغطي ذلك".